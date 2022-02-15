Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında (Maç saat kaçta, muhtemel 11'ler)

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Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile oynayacak.

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda eşleşen iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ile Slavia Prag 17 Şubat saat 20.45'te (TSİ) karşı karşıya gelecek. Çift maç usulü oynanacak karşılaşmanın rövanş mücadelesi 24 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

DEPLASMAN GOLÜ GEÇERLİ Mİ?

24 Haziran 2021'de UEFA'nın aldığı karara göre UEFA kulüpler bazındaki turnuvalarda deplasman golünün kaldırıldığı ve çift maçlı eleme sistemi ile oynanan maçlarda 2 maç sonunda atılan gollerin eşit olması durumunda maç uzatmaya gidecek.

SLAVIA PRAG HAKKINDA

Kendi liginde lider durumda bulunan Slavia Prag oynadığı son 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Göreve 2018 yılında başlayan 45 yaşındaki teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde toplam 204 maçta 135 galibiyet 39 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı. Trpisovsky ise 2.18 puan ortalaması yakaladı.

En değerli oyuncuları Peter Olayinka 7 milyon euro bonservis değerine sahip. Sol kanatta görev alan Nijeryalı futbolcu bu sezon Slavia Prag için 24 maçta 6 gol 2 asistlik performansa imza attı.

MUHTEMEL11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Ozan, Sosa, Mesut, Osayi-Samuel, Rossi, Valencia

SLAVİA PRAG: Mandous, Bah, Holes, Ousou, Jurasek, Hromada, Sevcik, Lingr, Schranz, Olayinka, Tecl

ÖZET: FENERBAHÇE BEKO 66-51 REAL MADRID