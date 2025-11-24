Fenerbahçe, UEFA listesini değiştirdi: Cenk Tosun çıkarıldı, eklenen isim belli oldu
24.11.2025 17:45
NTV - Haber Merkezi
Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik yapıldı.
Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI
Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde değişiklik yapıldı ve kadro dışı olan Cenk Tosun, listeden çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Cenk Tosun, verilen karar doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.
LEVENT MERCAN KARARI
Tosun'un yerine son dönemde ilk 11'de sık sık forma şansı bulan Levent Mercan, Fenerbahçe'nin UEFA listesine dahil edildi.
Mercan, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynayacağı maçta Tedesco'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.
Fenerbahçeli Levent Mercan, son olarak Rizespor maçına ilk 11'de başlamıştı.
Öte yandan bu kararın nedeni belli oldu. Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un fıtık ameliyatı olmasına karar verildiği öğrenildi.
Bu sene değişen kuralla birlikte 1 seferliğe mahsus olarak 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle Avrupa kadrolarında değişiklik yapılabiliyor.