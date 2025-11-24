Fenerbahçe, UEFA listesini değiştirdi: Cenk Tosun çıkarıldı, eklenen isim belli oldu

24.11.2025 17:45

Fenerbahçe, UEFA listesini değiştirdi: Cenk Tosun çıkarıldı, eklenen isim belli oldu
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

Avrupa Ligi'nde yer alan Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik yapıldı.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

 

CENK TOSUN LİSTEDEN ÇIKARILDI

 

Sarı-lacivertlilerin UEFA listesinde değişiklik yapıldı ve kadro dışı olan Cenk Tosun, listeden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de Cenk Tosun, verilen karar doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

LEVENT MERCAN KARARI

 

Tosun'un yerine son dönemde ilk 11'de sık sık forma şansı bulan Levent Mercan, Fenerbahçe'nin UEFA listesine dahil edildi.

 

Mercan, Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile oynayacağı maçta Tedesco'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek.

IHA

Fenerbahçeli Levent Mercan, son olarak Rizespor maçına ilk 11'de başlamıştı.

Öte yandan bu kararın nedeni belli oldu. Fenerbahçe'de Cenk Tosun'un fıtık ameliyatı olmasına karar verildiği öğrenildi.

 

Bu sene değişen kuralla birlikte 1 seferliğe mahsus olarak 2 ay veya daha fazla sürecek sakatlık sebebiyle Avrupa kadrolarında değişiklik yapılabiliyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram