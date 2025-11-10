Fenerbahçe, UEFA'ya başvurdu: "Talebimizi açıkladık"

"BİZ ZATEN ADİL VE TEMİZ BİR LİG İSTİYORUZ"

Adil ve temiz bir lig istediklerini anlatan Gürbüz, "Soruşturmayla ilgili daha önce de dedikodular vardı ama yaklaşık 10 gün oldu başlayalı. Biz zaten adil ve temiz bir lig olmasını istiyoruz. Hata yapmak insana mahsus, tabii ki olacak ama en az olmasını istiyoruz. Kötü niyet olmasın istiyoruz. Başka bir talebimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFER CEVABI

Transfer dönemi için önlerinde uzun bir süre bulunduğunu aktaran Gürbüz, şunları kaydetti:

"Ertan Bey, ekibi, başkanımız ve hocamızla birlikte sürekli diyalog halindeler. Ocak ayı gelince duruma göre bakacağız. Tabii hocamızın talepleri de önemli ve yönetimde bununla ilgilenen ekibin de çalışmalarını harmanlayacaklar. Ocak ayındaki gelişmelere ve o zamana kadar takımdaki oyuncuların durumuna göre hocamızın talebi değerlendirilecek. Şu an için onunla ilgili sıcak bir gelişme yok. Takımla ilgili kararları hoca ve teknik ekiple konuşarak alıyoruz. Eğer takım için bir sorun oluşturmayacaksa o talepleri değerlendiririz. Teknik ekip ve hocamızın negatif bir düşüncesi olursa onların dediğini uygulayacağız."

"HOCAMIZA DA TAKIMIMIZA DA GÜVENİYORUZ"

Takıma ve teknik heyete güvendiklerini aktaran Gürbüz, "Biz hocamıza da takımımıza da güveniyoruz. Sadettin Saran Başkanımız da bunu söyledi, toplantıda ifade etti. 'Bizim hocamız en iyi hoca. Bizim oyuncularımız en iyi oyuncular.' Biz bunu sürekli kendilerine hissettiriyoruz. Bizim görevimiz onların sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ortamda yoğun bir çalışma yapmalarına imkan sağlamak. Biz elimizden geldikçe bunu yapıyoruz, onlar da karşılığını veriyorlar." şeklinde görüş belirtti.

"UEFA'YA BAŞVURU YAPTIK"

Ali Gürbüz, Viktoria Plzen maçının hakemine ilişkin ise "Plzen maçının hakemiyle ilgili UEFA'ya bir başvuru yaptık. Hem disiplin sürecinin işletilmesi hem de Fenerbahçe'nin bundan sonraki maçlarına görevlendirilmemesi konusunda talebimiz oldu. Dün akşam itibarıyla başvurumuzu yaptık. Onunla ilgili de iletişim ekibimiz basına bilgilendirme yapacak." diyerek sözlerini tamamladı.