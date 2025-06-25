Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı: Ödenecek bonservis belli oldu

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon kiralık olarak Chelsea forması giyen ancak bonservisi Manchester United'da olan 25 yaşındaki sol kanat Jadon Sancho için girişimlerde bulunuyor. Sancho için pazarlıklar sıkı şekilde devam ederken Manchester United, yaklaşık 20 milyon euro'luk bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-lacivertli ekibin oyuncuya yaptığı teklif ise 3+1 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro yıllık ücret.



Öte yandan Jadon Sancho için İtalyan ekipleri Napoli ve Juventus'un da devrede olduğu aktarıldı.



UĞURCAN İLE ANLAŞMAYA VARILDI



Yeni sezon öncesi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci transferi için ilk aday Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşırken, Trabzonspor ile de kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de gelen bilgiler arasında. Trabzonspor ise bu transfer konusunda henüz kararını vermiş değil. Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euro'luk resmi teklif yapacak.



JHON DURAN İSMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR



Sezona en az 2 golcü transferi yaparak başlamak isteyen Fenerbahçe, Jonathan David ve Jhon Duran ile ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak Jonathan David için Juventus'un da devreye girmesiyle birlikte Jhon Duran ön plana çıkan isim oldu. Jhon Duran ismi zor bir transfer olarak gözükse de teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transfer için istekli olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki futbolcu da Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin golcü listesinde Dusan Vlahovic ve Aleksander mitrovic de bulunuyor.

