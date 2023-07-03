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Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı

Fenerbahçe, santrfor bölgesine bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı-laciverliler, Umut Nayir ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı

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, Umut Nayir ile anlaşma sağladı. Yönetim, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Nayir, geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmiş, 33 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek kariyerinin skora en çok katkı verdiği yılını yaşamıştı.

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