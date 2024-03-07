Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında (Canlı anlatım)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.



Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yönetiyor. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapıyor.

FENERBAHÇE’DE 3 EKSİK



Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Joshua King, ağrıları olan Rodrigo Becao ile sakatlığını atlatarak takımla antrenmanlara hafta başında başlayan ancak tam hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Union Saint-Gilloise karşısında forma giymedi.



Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA’ya bildirdiği listede yer almayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kurallar gereği kadroda yer almadı.



Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Belçika ekibinde sakatlığını atlatmasına rağmen tam olarak hazır olmayan Kevin Mac Allister’ın yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Kevin Rodriguez ve Fedde Leysen, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.