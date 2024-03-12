Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe tur için sahada

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında, Fenerbahçe 14 Mart Perşembe günü sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan mücadele, saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

KRUNİC RÖVANŞTA YOK



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Rade Krunic, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.



Milan'da oynadığı dönemde Avrupa kupalarında 2 sarı kartı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi.



Rade Krunic, rövanş maçında forma giyemeyecek.