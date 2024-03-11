Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman? (UEFA Konferans Ligi)

Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele eden Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği rakibi Union Saint Gilloise'yi taraftarı önünde ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında, Fenerbahçe 14 Mart Perşembe günü sahasında Union Saint Gilloise ile karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak olan mücadele, saat 20.45'te başlayacak.



Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-UNİON SG MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe, 14 Mart Perşembe akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçının biletlerini satışa çıkardı.



Kuzey-Spor Toto Tribünü 800,00 TL



Fenerıum Üst -Maraton Üst A-I – Blok 1.400,00 TL



Fenerıum Üst-Maraton Üst B- H Blok 1.500,00 TL



Fenerıum Üst-Maraton Üst C-G Blok 1.650,00 TL



Fenerıum Üst-Maraton Üst D-F Blok 1.800,00 TL



Fenerıum Üst- Maraton Üst E Blok 2.100,00 TL



Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok 2.900,00 TL



Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt B-H -Blok 3.400,00 TL



Fenerıum Alt Avis –Maraton Alt C- G Blok 3.900,00 TL



Fenerıum Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok 4.400,00 TL



Maraton Alt E 4.900,00 TL



Fenerıum Alt Avis E Blok 13.000,00 TL

