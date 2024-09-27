Fenerbahçe, Union SG’yı mağlup ederek moral buldu

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşıya geldi.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazanarak moral buldu. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 26’ncı dakikada Çağlar Söyüncü ve 82’nci dakikada Burgess kendi kalesine attı.

Konuk ekibin tek golü ise 90+3’üncü dakikada Ross Sykes’tan geldi.

MOURİNHO’DAN İLK 11’DE 5 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ilk 11’e göre 5 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Alexander Djiku, İsmail Yüksek, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko’yu yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Rodrigo Becao, Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder ve Youssef En Nesyri, ilk 11’de yer aldı. Jose Mourinho, Union Saint-Gilloise maçında, “Livakovic, Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, En-Nesyri” ilk 11’ini sahaya sürdü.



AMRABAT VE CENGİZ ÜNDER İLK KEZ 11’DE BAŞLADI



Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat, Union Saint-Gilloise maçına ilk 11’de başladı.

Bu maç Faslı futbolcunun sarı-lacivertli formayla ilk 11 başladığı ilk maç oldu. Öte yandan forma şansı bulmakta zorlanan ve sezonun geride kalan kısmında sahaya hiç ilk 11’de çıkmayan Cengiz Ünder de karşılaşmanın ilk 11’inde yer aldı.



SZYMANSKİ YİNE İLK 11’DEYDİ



Galatasaray derbisi sonrası performansı nedeniyle eleştirilen isimler arasında yer alan Sebastian Szymanski de Union Saint-Gilloise maçının ilk 11’inde yerini aldı. Polanyalı yıldız bu maçın özellikle ikinci yarısındaki başarılı performansla takdir topladı.



YOUSSEF EN-NESYRİ GOLE ULAŞAMADI



Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle takıma kazandırdığı Youssef En-Nesyri, dünkü maça ilk 11'de başladı. İleride rakip defansa yaptığı baskıyla gol pozisyonlarına giren ve rakibin kırmızı kart görerek 10 kişi kalmasına neden olan Faslı golcü son vuruşlarda başarılı olamayınca bu maçta da gole ulaşamadı.



OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Bright Osayi-Samuel sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarında forma giyememişti. Sakatlığını atlatan ve Union Saint-Gilloise ile oynanan maça yedek kulübesinde başlayan Osayi-Samuel, 65’inci dakikada Mert Müldür’ün yerine oyuna dahil oldu. 26 yaşındaki futbolcu, 90’ıncı dakikada yaptığı penaltının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Cezalı duruma düşen Nijeryalı sağ bek, Twente maçında forma giyemeyecek.



TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI



Fenerbahçeli taraftarlar, Union Saint-Gilloise ile oynanan maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar bu maçın hafta içi oynanması ve derbi mağlubiyetinin ardına denk gelmesine rağmen stadyumun büyük bölümünü doldurdu.



FENERBAHÇE’NİN AVRUPA’DA SIRADAKİ RAKİBİ TWENTE



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. Bu karşılaşma 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de oynanacak.



FENERBAHÇE’YE 450 BİN EURO GELİR



Sarı-lacivertli kulübün UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmasıyla birlikte kulüp kasasına 4 milyon 350 bin Euro girmişti. Dün akşam kazanılan Union Saint-Gilloise maçıyla da puanına 400 puan ekleyen kulüp, aynı zamanda galibiyetten dolayı 450 bin Euro’nun da sahibi oldu.