Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçına Vasas Obuda karşısında çıkacak. Heyecan dolu voleybol maçını İtalyan hakem yönetecek. Peki, Fenerbahçe-Vasas Obuda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



FENERBAHÇE-VASAS OBUDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Medicana, 11 Aralık Çarşamba Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı ağırlayacak.



Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 1 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Karşılaşmayı Bulgar hakem Dobromir Dobrev ile İtalyan hakem Stefano Cesare yönetecek.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer aldı.



Macaristan temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3. sırada kendine yer buldu.