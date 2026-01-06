Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dev takas. Sözleşmesi feshedildi, imzayı atacak
06.01.2026 14:47
NTV - Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig'de ikinci devre öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dikkat çeken bir takas yaşanacak.
Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesi ve ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor.
Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından ikinci takviyesini de resmen açıklamaya hazırlanıyor.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok'un, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği gündeme gelmişti.
TRT Spor'un haberine göre deneyimli file bekçsinin siyah-beyazlılardaki sözleşmesi feshedildi.
Kaleci Mert Günok.
İMZA TARİHİ
Haberin devamında Mert Günok'un 7 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
TAKAS İDDİASI
Öte yandan bir iddia da Sabah'tan geldi. Haberde Fenerbahçe'nin Mert Günok transferi için Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdiği öne sürüldü.
Cengiz Ünder.
Siyah-beyazlı kulübün anlaşma gereği Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro'luk bir ödeme yapacağına da dikkat çekildi.
Cengiz Ünder, sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak imza atmıştı.