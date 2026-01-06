Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dev takas. Sözleşmesi feshedildi, imzayı atacak

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dev takas. Sözleşmesi feshedildi, imzayı atacak
IHA

NTV - Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de ikinci devre öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında dikkat çeken bir takas yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının sona ermesi ve ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor.

 

Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından ikinci takviyesini de resmen açıklamaya hazırlanıyor.

 

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

 

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Mert Günok'un, altyapısından yetiştiği sarı-lacivertlilere geri dönmek istediği gündeme gelmişti.

 

TRT Spor'un haberine göre deneyimli file bekçsinin siyah-beyazlılardaki sözleşmesi feshedildi.

Anadolu Ajansı

Kaleci Mert Günok.

İMZA TARİHİ

 

Haberin devamında Mert Günok'un 7 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

 

TAKAS İDDİASI

 

Öte yandan bir iddia da Sabah'tan geldi. Haberde Fenerbahçe'nin Mert Günok transferi için Cengiz Ünder'in bonservisini Beşiktaş'a verdiği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı

Cengiz Ünder.

Siyah-beyazlı kulübün anlaşma gereği Fenerbahçe'ye 1 milyon 500 bin euro'luk bir ödeme yapacağına da dikkat çekildi.

 

Cengiz Ünder, sezon başında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak imza atmıştı.

