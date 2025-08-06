Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılmıştı, Sörloth için karar çıktı: Atletico'dan şartlı onay!

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de takviyelerini bir bir açıklamayı sürdürüyor.



Süper Lig'de kadrolarına kattıkları isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.



Norveçli golcü için gazeteci Matteo Moretto'dan dikkat çeken bir haber geldi.

ATLETICO VE SÖRLOTH GÖRÜŞTÜ



Moretto'nun haberinde Atletico Madrid ve Alexander Sörloth arasında geçen görüşme sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına orturma kararı alındığı ifade edildi.