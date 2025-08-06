Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılmıştı, Sörloth için karar çıktı: Atletico'dan şartlı onay!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Alexander Sörloth için sıcak bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, kulüpler de takviyelerini bir bir açıklamayı sürdürüyor.
Süper Lig'de kadrolarına kattıkları isimlerle dikkat çeken Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Norveçli golcü için gazeteci Matteo Moretto'dan dikkat çeken bir haber geldi.
ATLETICO VE SÖRLOTH GÖRÜŞTÜ
Moretto'nun haberinde Atletico Madrid ve Alexander Sörloth arasında geçen görüşme sonrası iyi bir teklif gelmesi halinde transfer masasına orturma kararı alındığı ifade edildi.
BONSERVİS KARARI
Haberin devamında İspanyol ekibinin yıldız futbolcu için 25 milyon euro'luk bir teklif gelmesi durumunda ayrılığa izin vereceği kaydedildi.
TRABZONSPOR'DA GOL KRALI OLDU
Süper Lig'de 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla kiralık olarak top koşturan Alexander Sörloth, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamış ve gol kralı olma sevincini tatmıştı.
GÇEEN SEZONKİ PERFORMANSI
Atletico Madrid'de geçtiğimiz sezon 53 maça çıkan 29 yaşındaki santrfor, 24 gol-2 asistlik bir performans sergiledi.
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