Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti, ibre tersine döndü: Anguissa için sürpriz

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolu, transferde kesişmişti.



Süper Lig'in iki devi, Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa için harekete geçmişti.



Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşme sağladığı öne sürülürken, Beşiktaş'ın da Napoli'ye 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. İtalyan kulübünün ise oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı yazılmıştı.



İki kulübün de transferi askıya almasının ardından Napoli'den sürpriz bir hamle geldi.