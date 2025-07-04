Fenerbahçe ve Beşiktaş istemişti, ibre tersine döndü: Anguissa için sürpriz
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Zambo Anguissa için sıcak bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın yolu, transferde kesişmişti.
Süper Lig'in iki devi, Napoli'de forma giyen Zambo Anguissa için harekete geçmişti.
Fenerbahçe'nin oyuncu cephesiyle görüşme sağladığı öne sürülürken, Beşiktaş'ın da Napoli'ye 10 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti. İtalyan kulübünün ise oyuncu için kapıyı 25 milyon euro'dan açtığı yazılmıştı.
İki kulübün de transferi askıya almasının ardından Napoli'den sürpriz bir hamle geldi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Serie A'nın son şampiyonu, 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde bulunan 1 yıllık uzatma opsiyonunu aktif hale getirdi.
Böylece Anguissa'nın 30 Haziran 2026'da bitecek olan kontratı, 30 Haziran 2027'ye uzamış oldu.
Napoli kariyerinde 153 maça çıkan Anguissa, 11 gol - 18 asistlik bir performans sergiledi.
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