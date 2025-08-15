Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı, UEFA ülke puanı sıralaması yeniden şekillendi!
Beşiktaş'ın da kazanmasının ardından UEFA ülke puanı sıralaması yenilendi.
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
FENERBAHÇE 5 ATTI
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 5-2'lik sonuçla yendi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI, BAŞAKŞEHİR'E BERABERLİK YETTİ
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında ise Beşiktaş, St. Patrick's'i 3-2 mağlup ederken aynı organizasyonda Başakşehir, Viking ile 1-1 berabere kaldı.
Türk takımlarının haftayı 2 galibiyet-1 beraberlikle tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:
1- İNGİLTERE: 94.839 PUAN
2- İTALYA: 84.374 PUAN
3- İSPANYA: 78.703 PUAN
4- ALMANYA: 74.545 PUAN
5- FRANSA: 67.748 PUAN
6- HOLLANDA: 61.283 PUAN
7- PORTEKİZ: 54.466 PUAN
8- BELÇİKA: 53.050 PUAN
9- TÜRKİYE: 43.300 PUAN
10- ÇEKYA: 40.100 PUAN
