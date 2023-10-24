Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda evinde Bulgar temsilcisi Ludogorets ile oynayacağı karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Guillermo Cuadra yönetecek.



Cuadra’nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias olacak. Maçta VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR’da Santiago Jaime Latre oturacak.

BEŞİKTAŞ'A SIRP HAKEM



Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda deplasmanda Norveç temsilcisi Bodo-Glimt ile oynayacağı karşılaşmayı ise Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

