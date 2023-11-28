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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

Beşiktaş-Club Brugge maçını Sloven hakem David Smajc yönetecek. Nordsjaelland-Fenerbahçe maçında ise Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

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'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

FENERBAHÇE'YE FRANSIZ

'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

Right to Dream Park'ta oynanacak ve 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.

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