Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Fenerbahçe ve Erzurumspor'un gerçekleştirdiği ortak sosyal sorumluluk projesi kapsamanında iki takımın futbolcuları sahaya isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıktılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelerek sporun birleştirici gücüyle sosyal sorumluluğu buluşturacak İşaret Dili Temalı Sosyal Sorumluluk Projesinin ilk adımını attık. Bakanlık olarak iki güzide kulübümüzle gerçekleştireceğimiz proje kapsamında futbolcular bugün sahaya isimlerinin Türk İşaret Dili alfabesiyle yazıldığı formalarla çıkacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde atılan bu anlamlı adım için kulüp başkanlarımıza, yönetimlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Karşılaşmada giyilen özel tasarım formalar, maçın ardından futbolcular tarafından imzalanarak açık artırmaya çıkarılacak. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağışlanacak.