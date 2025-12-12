Fenerbahçe ve Galatasaray pusuda, Liverpool'dan Salah krizi için resmi açıklama geldi! "Sonucu açıklayacağım"

“İSTEMEMEM İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK”

Deneyimli teknik adam, Salah'ın takımda kalmasını isteyip istememesiyle ilgili soruya, "Salah'ın kalmasını istememem için hiçbir neden yok. Kulüp onunla birçok maç kazandı." yanıtını verdi.

SALAH: “HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

Mısırlı yıldız, açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmamıştı.