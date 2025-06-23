Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya: Suudi Arabistan'dan İstanbul'un hangi yakasına gelecek?
Şampiyonluk yarışında sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde kozlarını paylaşıyor.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ile Fenerbahçe, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transfer için karşı karşıya geldi.
Transferde İrfan Can Kahveci, Wilfried Zaha, Milan Skriniar, Leroy Sane ve birçok isim için daha önce kozlarını paylaşan iki dev, bu kez gözünü Suudi Arabistan'a dikti.
MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ
Gine basınının haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr forması giyen Mohamed Simakan, menajerler tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.
İki kulübün, öneriyi değerlendirmeye aldığı ve oyuncunun şartları için bilgilendirme geçilmesini istediği kaydedildi.
SIMAKAN'IN KARİYERİ
Kariyerine Fransa'da, Strasbourg altyapısında başlayan Simakan, 1 Temmuz 2021 tarihinde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'in yolunu tuttu. Bundesliga ekibinde 3 sezon forma giyen 1.87 boyundaki stoper, Suudi Arabistan'ın futbola yaptığı yatırımla birlikte 2 Eylül 2024 tarihinde 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Nassr'a imza attı.
AL NASSR PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Al Nassr'da 39 maça çıkan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.
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