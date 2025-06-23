Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya: Suudi Arabistan'dan İstanbul'un hangi yakasına gelecek?

Trendyol Süper Lig'de geride kalan sezonu kıyasıya bir şampiyonluk yarışıyla geçiren Galatasaray ile Fenerbahçe, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transfer için karşı karşıya geldi.



Transferde İrfan Can Kahveci, Wilfried Zaha, Milan Skriniar, Leroy Sane ve birçok isim için daha önce kozlarını paylaşan iki dev, bu kez gözünü Suudi Arabistan'a dikti.

MENAJERLER TARAFINDAN ÖNERİLDİ



Gine basınının haberine göre Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Nassr forması giyen Mohamed Simakan, menajerler tarafından Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.