Fenerbahçe ve Galatasaray yarışı kızıştı, Süper Lig için tahminler güncellendi: 1 puan farkla şampiyonu açıkladılar

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışının paydaşlarından Galatasaray; Kasımpaşa deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Antalyaspor'u konuk etti.



Sarı - kırmızılılar, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı - lacivertliler ise Kadıköy'deki maçta Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından lider Galatasaray 65 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 61 puanla 2. sırada bulundu. Puan farkının 4'e düşmesiyle birlikte şampiyonluk tahminleri de yenilendi.



Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON...



Verilen yüzdelerde Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı belirtildi. Sarı - kırmızılıların ligi zirvede bitirmesine yüzde 66.5 ihtimal verildi. Ayrıca Galatasaray'ın 91 puanla sezonu kapatacağı ifade edildi.



Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayacağı ve 2024/25 sezonunu 2. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı - lacivertlilerin şampiyonluk yüzdesi ise 33.5 olarak verildi.