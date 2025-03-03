Fenerbahçe ve Galatasaray yarışı kızıştı, Süper Lig için tahminler güncellendi: 1 puan farkla şampiyonu açıkladılar
Galatasaray'ın Kasımpaşa deplasmanında puan kaybettiği haftada Antalyaspor'u yenerek avantajı değerlendiren Fenerbahçe, zirvede farkı 4'e düşürmüştü. Büyük bir çekişmeye sahne olan şampiyonluk yarışını kazanacak ekip ile ilgili yapılan tahminler güncellendi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında zirve yarışının paydaşlarından Galatasaray; Kasımpaşa deplasmanına çıkarken, Fenerbahçe de Antalyaspor'u konuk etti.
Sarı - kırmızılılar, 2 kez öne geçtiği maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı - lacivertliler ise Kadıköy'deki maçta Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından lider Galatasaray 65 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 61 puanla 2. sırada bulundu. Puan farkının 4'e düşmesiyle birlikte şampiyonluk tahminleri de yenilendi.
Avrupa liglerinde ekiplerin performanslarını analiz ederek şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili veriler ortaya koyan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.
1 PUAN FARKLA ŞAMPİYON...
Verilen yüzdelerde Galatasaray'ın sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı belirtildi. Sarı - kırmızılıların ligi zirvede bitirmesine yüzde 66.5 ihtimal verildi. Ayrıca Galatasaray'ın 91 puanla sezonu kapatacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ise 90 puan toplayacağı ve 2024/25 sezonunu 2. sırada tamamlayacağı öngörüldü. Sarı - lacivertlilerin şampiyonluk yüzdesi ise 33.5 olarak verildi.
GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ
Alanyaspor (D)
Antalyaspor
Beşiktaş (D)
BAY
Samsunspor (D)
Bodrum FK
Eyüpspor (D)
Sivasspor
Trabzonspor (D)
Kayserispor
Göztepe (D)
Başakşehir
FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
BAY
Samsunspor
Bodrum FK (D)
Trabzonspor
Sivasspor (D)
Kayserispor
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş
Başakşehir (D)
Eyüpspor
Hatayspor (D)
Konyaspor
İLK 5 TAHMİNİ
Ayrıca Beşiktaş'ın 67 puanla 3, Samsunspor'un 62 puanla 4, Eyüpspor'un da 56 puanla 5. sırada yer alacağı tahmin edildi.
KÜME DÜŞECEK EKİPLER
Şampiyonluğun yanı sıra küme düşecek takımlarla ilgili de puan tahminleri yapıldı. Kayserispor'un 16, Bodrum FK'nın 17, Hatayspor'un 18, Adana Demirspor'un da 19. sırada yer alarak Süper Lig'e veda edeceği kaydedildi.
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