Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Sergen Yalçın mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray, anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan mesajda, "Anjiyo operasyonunun başarılı geçtiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



Galatasaray Kulübünün paylaşımında ise "Bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.