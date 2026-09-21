Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi, milli yıldıza dev talip

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

Juventus'u yakından takip eden Tuttujuve isimli haber sitesi, Torino kulübünün Hakan Çalhanoğlu için beklemede olduğunu yazdı.

Habere göre gelecek sezon orta sahaya regista (oyun kurucu) özellikleri olan bir isim transfer etmek isteyen Juventus'un gözü Hakan Çalhanoğlu'nda…