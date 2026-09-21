Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi, milli yıldıza dev talip
21.09.2026 15:44
Inter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile temasa geçen Juventus, orta sahasını mutlaka Hakan ile güçlendirmek istiyor
Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Juventus'u yakından takip eden Tuttujuve isimli haber sitesi, Torino kulübünün Hakan Çalhanoğlu için beklemede olduğunu yazdı.
Habere göre gelecek sezon orta sahaya regista (oyun kurucu) özellikleri olan bir isim transfer etmek isteyen Juventus'un gözü Hakan Çalhanoğlu'nda…
Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.
32 yaşındaki oyuncuyla geçen hafta ön görüşme bile yapıldığı iddia edilirken, Hakan'ın sözleşmesinin son senesınde olduğuna da dikkat çekildi.
Haberde Hakan'ın önceliği Inter'e vereceği ancak anlaşmazlık durumunda Juventus'un ciddi bir ihtimal olacağı da yazıldı.
Bu transfer gerçekleşirse Kenan Yıldız ve Zeki Çelik ile beraber 3 Türk yıldızı Juve forması altında buluşacak.