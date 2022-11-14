Süper Lig 2022-23 sezonunda büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Dünya Kupası maçları nedeniyle lige bir süreliğine ara verilecek.

Bu lig arasında formunu korumak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray ise hazırlık maçları düzenleyecek. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları ne zaman?



HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?



LaLiga ve Spor Toto Süper Lig işbirliğiyle, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle kulüp müsabakalarına ara verildiğinde Villarreal CF ve Rayo Vallecano'nun İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları oynayacağı bir takvim oluşturuldu.



İşte açıklanan takvim şu şekilde;



Buna göre; Rayo Vallecano, 28 Kasım'da İstanbul'a gelecek ve önce 30 Kasım'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile ardından ise 3 Aralık'ta Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



Villarreal ise 1 Aralık'ta İstanbul'a gelecek ve 3 Aralık'ta Fenerbahçe ve 6 Aralık'ta Galatasaray ile oynayacak.

