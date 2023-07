Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zaha tartışması sürüyor: Erden Timur'dan Ali Koç'a yanıt

Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transfer maliyeti polemiği yaşıyor.

Ali Koç'un Wilfried Zaha için açıklanan ücretin gerçeği yansıtmadığı iddiasına, Sarı kırmızılıların Sportif AŞ başkanvekili Erden Timur yanıt verdi.

Ezeli rakipler arasındaki Wilfried Zaha tartışması sürüyor. Galatasaray sportif aş başkanvekili Erden Timur, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt verdi.

"HAYATTA HER ŞEYİN PARA OLDUĞUNA İNANMAK ANLAMSIZ"



Timur, "Açıklanan rakamların içinde sponsorluk kısmı da var. Bir de oyuncunun kendi haklarıyla sponsorlarla anlaştığı ekstra kısım da var. O çok daha az bir kısım. Herkes her şeyin parayla ilgili olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz seneki kadro veya Şampiyonalar Lig deniliyor, tabii ki etkisi var. Geçen seneki Şampiyonlar Ligi'ni bırakın Avrupa bile yoktu. O insanlar projeye ikna oldu. Önceki maaşından az olanlar var. Hayattaki her şeyin para olduğuna inanmak anlamsız. Hayatı öyle yaşamak çok zor. Öncelikle mutluluğa, doğru projeye ve samimiyete bakıyor. Bir şey olmadığı zaman şunu diyorlar, Şampiyonlar Ligi var, geçen sene yoktu. Icardi, Mertens, Zaniola, Torreira, Oliveira, hepsi ciddi teklifler almıştı. Angelino, 150 bin euro fazla maaşa geldi. İnsanların değerlerine saygı duymak gerek. Ana unsuru para olan kişinin takımda olmasını istemiyoruz. Çünkü aynı hayali kurmak bambaşka bir şey. Çok büyük rakamlar konuşuluyor, hiç öyle şeyler değil. Bazı futbolcu başka kulübe gitmek ister bunlar normal şeyler." açıklamalarında bulunarak iddialara yanıt verdi.



3 YILLIK ANLAŞMA



Galatasaray bonservis bedelsiz transfer ettiği Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Fildişi sahilli futbolcuyla toplam 15 milyon 380 bin euro karşılığında anlaştı.



ALİ KOÇ: RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR



Ali Koç, Zaha'ya yıllık 9 milyon euroya kadar teklif yaptıklarını ancak transferin gerçekleşmediğini, Galatasaray'ın açıkladığı ücretlerin gerçek olmadığını iddia etmişti.

