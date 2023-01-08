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Fenerbahçe ve Galatasaraylı iz bırakan eski futbolculardan mesajlar

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesi aralarında Alex de Souza ve Felipe Melo'nun da olduğu iz bırakan isimler derbi mesajı yayınladı.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı iz bırakan eski futbolculardan mesajlar

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Fenerbahçe- rekabetinden ilginç notlar

ve Galatasaray derbisi öncesi iz bırakan eski futbolculardan mesajlar geldi.

Alex de Souza, "Başarılar Fenerbahçe'm" derken ise "Her birimiz hayatındaki son savaşmış gibi düşünüp savaşmalı" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı eski futbolcuların paylaşımlarını kulüp resmi hesabından yayınlandı. 

GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

ALEX'İN PAYLAŞIMI

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