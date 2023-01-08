Fenerbahçe ve Galatasaraylı iz bırakan eski futbolculardan mesajlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinden ilginç notlar

Fenerbahçe ve Galatasaray derbisi öncesi iz bırakan eski futbolculardan mesajlar geldi.



Alex de Souza, "Başarılar Fenerbahçe'm" derken Felipe Melo ise "Her birimiz hayatındaki son savaşmış gibi düşünüp savaşmalı" ifadelerini kullandı.



Galatasaraylı eski futbolcuların paylaşımlarını kulüp resmi hesabından yayınlandı.



GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI



💬 Fenerbahçe maçı öncesi iz bırakanlardan mesaj var... #FBvGS pic.twitter.com/Ahc7Fp6bYF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 8, 2023

ALEX'İN PAYLAŞIMI