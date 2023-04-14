Fenerbahçe ve Galatasaray sosyal medyada birbirine girdi! "Bu kadar düşmek yakışıyor mu?"

Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi ezeli rakipler Twitter'da birbirine girdi.

Galatasaray-Kayserispor maçı öncesinde Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü 6 maddelik paylaşımında, Tahkim Kurulu Başkanı’nın oğlunun Galatasaray üyesi olmasına ve Galatasaray-Kayserispor maçı öncesi Kayserispor takımının Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ait otelde konaklamasına dikkati çekti. MHK Başkanı Lale Orta’ya da tepki gösteren Fenerbahçe’nin açıklamasına, Galatasaray’dan ironik bir yanıt geldi.



Fenerbahçe’nin açıklaması:



Fenerbahçemizin şampiyonluk yolunda hangi şartlarda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu camiamızın bilgisine sunmak istiyoruz!



1-) Sn. Dursun Özbek'in, MHK Başkanı ile ilgili açıklamaları sebebiyle aldığı 21 gün hak mahrumiyeti cezasını 31.03.2023 tarihinde kaldıran Tahkim Kurulu Başkanı'nın oğlunun kulüp üyelik beratı, bizzat Galatasaray Başkanı Sn. Dursun Özbek tarafından takdim edildi. Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, kararlarını nasıl tarafsız ve adil bir bakış açısıyla verecek?



2-) Rakip takım taraftar grubunun Başkanımıza karşı başlattığı ‘boykot' çağrısı paylaşımını beğenen Tahkim Kurulu Asil Üyesi Serdar Karahan, görüşüne başvurulan dosyalarımıza nasıl tarafsız gözle bakacak?

3-) Rakip takım oyuncusu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle 3 maç ceza alacakken ‘bu karara karşı mücadele ettiği' ifade edilen ve geçmişte yaptığı paylaşımlarla Fenerbahçemize iftira atan PFDK Üyesi İlyas Çelik, Kulübümüzün dosyalarına adil bir gözle bakabilecek mi?



4-) Fenerbahçeli olduğu ve Fenerbahçe'yi koruduğu iddia edilen MHK Başkanı, katıldığı son ‘Kuralına Göre' programında, verilen verilmeyen kararlarla tüm Türkiye'nin gündemine oturan Adana Demirspor – Fenerbahçe maçını hiçbir şekilde değerlendirmeye almadı. Buna mukabil 4 Şubat 2023 tarihinde yayınlanan ilgili programda gündeme getirilen pozisyonlar sonucu hakemler hangi mesajları almış olabilir?



5-) Uzun bir süredir Fenerbahçemize karşı husumet dolu bir tutum sergileyen Milliyet’in son icraatı; üst yönetim baskısıyla değiştirilen sayfa. Milliyet’in Fenerbahçe ile ne gibi bir sorunu olabilir?



6-) Yukatel Kayserispor'un bu akşamki maç için Sn. Dursun Özbek'in otelinde kaldığı kamuoyuna yansıdı. Bu konuda sadece bizim değil tüm spor kamuoyunun sorması gereken 3 soru var: Bu bilgi doğru mu? Doğruysa etik mi? Bu gündemle birlikte akşamki maçın değerlendirmesini nasıl yapacağız?



GALATASARAY’DAN FENERBAHÇE’YE YANIT



Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarına yanıt verdi ve "Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadelerini kullandı.



Sarı kırmızılılar, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve tüm kulüplerin dikkatine… Bazı kulüp tesislerinde Arçelik marka buzdolabı kullanıldığına dair iddialar ivedilikle araştırılmalıdır! Hangi kulüpler deplasmana giderken Opet’ten yakıtını alıyor, hemen ortaya çıkarılmalıdır! Daha da vahimi, son dönemde Beko marka su ısıtıcı kullanan futbolcular olduğunu duyuyoruz! Sadece bu konuların değil, Divan Restaurantları’nda yemek yiyen yöneticilerin isimlerinin de en hızlı şekilde açıklanmasını bekliyoruz. :) Bizimkisi şaka… Peki bu kadar düşmek yakışıyor mu sana?" ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Konuyla ilgili Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise "Dursun Özbek'in oteli için maçı satacak kadar aşağılık bir davranışa mı gireceğiz? Bunu söyleyenler utansın. Bu ne ahlaksızca bir tutum? Yenersek iyi, başka bir şey olursa kötü. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar ancak bunu düşünür." dedi.