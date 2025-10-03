Fenerbahçe ve Kerem manşetlerde: Ölümcül darbe

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin zaferi Fransa basınında da manşetlerde yer aldı. Fransız basınında Fenerbahçe - Nice maçı için yapılan bazı yorumlar şöyle:

Le Figaro: "Nice Avrupa sahnesinde düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen ve iki maç sonunda sıfır puanda kalan Nice, geçen yılki kabusu tekrar yaşayabilir."



L'Equipe: "Nice, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye yenilerek iki maçta ikinci yenilgisini aldı. Savunma zaaflarının etkisi altında kalan Nice, turnuvada henüz puan alamadı. Kerem Aktürkoğlu attığı iki golle Fenerbahçe kamuoyunun gönlünü fethetti."



"ZORLANMADAN YENDİ"

Foot Mercato: "İstanbul'da mucize yaşanmadı. Aktürkoğlu'nun 25 dakikada attığı iki gol, Nice için ölümcül bir darbe oldu."



RMC Sport: "Berbat bir seri: Nice'in Avrupa Kupalarındaki felaket istatistikleri. Nice, Avrupa Kupaları'nda üst üste 14. kez galibiyet alamadı. Savunmada hâlâ zayıf olan Nice, Aktürkoğlu'nun hızlı iki golüne maruz kaldı."



Foot01: "Nice, Fenerbahçe'de batmaya devam etti. Fenerbahçe iki maçta da puan alamayan ve Nice'i zorlanmadan mağlup etti."