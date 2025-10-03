NTV.COM.TR

Fenerbahçe ve Kerem manşetlerde: Ölümcül darbe

Avrupa Ligi'ndeki Nice maçında iki gol atarak Fenerbahçe'yi zafere taşıyan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı Fransız basınında da geniş yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Nice'i 2-1 mağlup eden 'nin zaferi Fransa basınında da manşetlerde yer aldı. Fransız basınında Fenerbahçe - Nice maçı için yapılan bazı yorumlar şöyle:

Le Figaro: "Nice Avrupa sahnesinde düşmeye devam ediyor. Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen ve iki maç sonunda sıfır puanda kalan Nice, geçen yılki kabusu tekrar yaşayabilir."

L'Equipe: "Nice, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye yenilerek iki maçta ikinci yenilgisini aldı. Savunma zaaflarının etkisi altında kalan Nice, turnuvada henüz puan alamadı. attığı iki golle Fenerbahçe kamuoyunun gönlünü fethetti."

"ZORLANMADAN YENDİ"

Foot Mercato: "İstanbul'da mucize yaşanmadı. Aktürkoğlu'nun 25 dakikada attığı iki gol, Nice için ölümcül bir darbe oldu."

RMC Sport: "Berbat bir seri: Nice'in Avrupa Kupalarındaki felaket istatistikleri. Nice, Avrupa Kupaları'nda üst üste 14. kez galibiyet alamadı. Savunmada hâlâ zayıf olan Nice, Aktürkoğlu'nun hızlı iki golüne maruz kaldı."

Foot01: "Nice, Fenerbahçe'de batmaya devam etti. Fenerbahçe iki maçta da puan alamayan ve Nice'i zorlanmadan mağlup etti."

