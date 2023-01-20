NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi Çaykur Rizespor maçındaki "saha olayları", Arabam.com Konyaspor'u ise Gaziantep FK maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle PFDK'ya sevk etti.

Fenerbahçe ve Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, ve Arabam.com 'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Çaykur Rizespor maçındaki "saha olayları" nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verildi.

Arabam.com Konyaspor ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynadığı Gaziantep FK maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya gönderildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...