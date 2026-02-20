Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum
20.02.2026 10:39
Samsunspor'un gol sevinci
Avrupa'da sahaya çıkan Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Gibbs-White'ın golleriyle 3-0 yenildi.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yendi.
Bu sonuçlarla Fenerbahçe ülke puanına katkı yapamadı ancak Samsunspor 400 puan kazandırdı.
Maçların rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM
İngiltere – 112.352
İtalya – 97.017
İspanya – 91.109
Almanya – 88.188
Fransa – 80.212
Portekiz – 69.266
Hollanda – 66.595
Belçika – 61.450
Türkiye – 49.875
Çekya – 47.625
Yunanistan – 46.512
Polonya – 45.125
Nottingham Forest büyük sevinç yaşarken Fenerbahçeliler hayal kırıklığı yaşadı