Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası UEFA ülke puanında son durum

20.02.2026 10:39

Samsunspor'un gol sevinci

Avrupa'da sahaya çıkan Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Fenerbahçe, sahasında ağırladığı İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 21. dakikada Murillo, 43. dakikada Igor Jesus ve 50. dakikada Gibbs-White'ın golleriyle 3-0 yenildi.

 

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 yendi.


Bu sonuçlarla Fenerbahçe ülke puanına katkı yapamadı ancak Samsunspor 400 puan kazandırdı. 

Maçların rövanşı 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

 

İngiltere – 112.352

 

İtalya – 97.017

 

İspanya – 91.109

 

Almanya – 88.188

 

Fransa – 80.212

 

Portekiz – 69.266

 

Hollanda – 66.595

 

Belçika – 61.450

 

Türkiye – 49.875

 

Çekya – 47.625

 

Yunanistan – 46.512

 

Polonya – 45.125

Anadolu Ajansı

Nottingham Forest büyük sevinç yaşarken Fenerbahçeliler hayal kırıklığı yaşadı