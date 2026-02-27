Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanı değişti
27.02.2026 08:57
Samsunspor'un rakibi bugün saat 16.00'da belli olacak
Avrupa'da sahaya çıkan Fenerbahçe ve Samsunspor galip geldi. Bu maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.
Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle her iki Türk temsilcisi de galibiyetlerinden dolayı ülke puanını artırdı. Samsunspor tur atladığı için ekstra olarak katkı yaptı.
UEFA ÜLKE PUANI
İngiltere - 113,075
İtalya - 98,303
İspanya - 92,359
Almanya - 88.688
Fransa - 80,141
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.929
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 51,075
Çekya - 48,225
Yunanistan - 47,112
Polonya - 46.125