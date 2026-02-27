Ramazan imsakiyesi banner
Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanı değişti

27.02.2026 08:57

NTV

NTV - Haber Merkezi

Avrupa'da sahaya çıkan Fenerbahçe ve Samsunspor galip geldi. Bu maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.


UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

 

Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle her iki Türk temsilcisi de galibiyetlerinden dolayı ülke puanını artırdı. Samsunspor tur atladığı için ekstra olarak katkı yaptı.

 

UEFA ÜLKE PUANI
 

İngiltere - 113,075
 

İtalya - 98,303
 

İspanya - 92,359
 

Almanya - 88.688
 

Fransa - 80,141
 

Portekiz - 69.266
 

Hollanda - 66.929
 

Belçika - 61.450
 

TÜRKİYE - 51,075
 

Çekya - 48,225
 

Yunanistan - 47,112
 

Polonya - 46.125