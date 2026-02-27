Fenerbahçe ve Samsunspor maçları sonrası ülke puanı değişti

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off aşaması rövanş maçında Shkendija'yı 4-0 yenen Samsunspor, tur atlayan taraf oldu.



UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa'ya veda etti.

Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle her iki Türk temsilcisi de galibiyetlerinden dolayı ülke puanını artırdı. Samsunspor tur atladığı için ekstra olarak katkı yaptı.

UEFA ÜLKE PUANI



İngiltere - 113,075



İtalya - 98,303



İspanya - 92,359



Almanya - 88.688



Fransa - 80,141



Portekiz - 69.266



Hollanda - 66.929



Belçika - 61.450



TÜRKİYE - 51,075



Çekya - 48,225



Yunanistan - 47,112



Polonya - 46.125