Fenerbahçe ve Samsunspor'a İtalyan hakem
24.02.2026 14:34
Maurizio Mariani
Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türk temsilcilerinin maçlarından İtalyanlar görev yapacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
SAMSUNSPOR'A DA İTALYAN ATANDI
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında ise İtalyan hakem Simone Sozza görev alacak.
Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.
Simone Sozza