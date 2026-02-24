Ramazan imsakiyesi banner
24.02.2026 14:34

Fenerbahçe ve Samsunspor'a İtalyan hakem
Maurizio Mariani

Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türk temsilcilerinin maçlarından İtalyanlar görev yapacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest-Fenerbahçe müsabakasında İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak.
 

UEFA'nın açıklamasına göre; Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak.
 

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

SAMSUNSPOR'A DA İTALYAN ATANDI

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında ise İtalyan hakem Simone Sozza görev alacak.

 

Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

Simone Sozza