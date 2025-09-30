Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibini konuk edeceği maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.



UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.



Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

SAMSUNSPOR'A FRANSIZ HAKEM

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.



UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.