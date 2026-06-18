Vedat Muriqi Fenerbahçe için İstanbul'da
18.06.2026 17:43
Son Güncelleme: 19.06.2026 09:36
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı eski futbolcusu Vedat Muric, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile prensipte anlaşmaya vardığını duyurdu. 32 yaşındaki forvet İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, forvet hattında ilk takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Muriqi, İstanbul'a geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Kosovalı santrforu, bir grup taraftar alkışlarla karşıladı.
Taraftarları selamlayan tecrübeli golcü, ardından kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.
32 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da 37 maçta 23 gol kaydetti.