Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe hazırlık maçının ayrıntıları

Dünya Kupası arasında karşılaşmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile mücadele edecek. Dostluk turnuvası kapsamında ikinci maçına çıkacak Sarı- Laciverli takım, ilk maçından galbiiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe ilk maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.
Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Zorlu hazırlık maçı bugün 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI
3 Aralık Cumartesi:
16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)
19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)
6 Aralık Salı:
20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)