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Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe hazırlık maçının ayrıntıları

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçları oynayan Fenerbahçe, bugün (3 Aralık) İspanyol ekibi Villarreal'la ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala, Fenerbahçe-Villarreal maçının kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe hazırlık maçının ayrıntıları

Dünya Kupası arasında karşılaşmalarını hız kesmeden sürdüren , ikinci hazırlık maçında La Liga ekiplerinden Villarreal ile mücadele edecek. Dostluk turnuvası kapsamında ikinci maçına çıkacak Sarı- Laciverli takım, ilk maçından galbiiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe ilk maçında Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etmişti.

Fenerbahçe-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Zorlu hazırlık maçı bugün 19.00'da oynanacak. Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

BUGÜNKÜ PROGRAMI

3 Aralık Cumartesi:

16.00 Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef)

19.00 Fenerbahçe-Villarreal (Ülker)

6 Aralık Salı:

20.00 Galatasaray-Villareal (Nef)

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