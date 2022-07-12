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Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe, Willian Arao'nun transferi için kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Haberler - DHA 12.07.2022 - 22:46 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 22:48

Fenerbahçe, Willian Arao ile prensipte anlaştı

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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden , Brezilyalı oyuncu Willian Arao'nun transfer için kulübü Flamengo anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, yarın akşam sağlık kontrolleri ve kontrat görüşmeleri için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.

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