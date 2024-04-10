Fenerbahçe, yarı final için avantaj peşinde (Muhtemel 11)

Fenerbahçe Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak.



Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.



3 EKSİK



İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta yok.



Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür de UEFA listesinde yer almıyor.



MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko



SARI KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart ceza sınırında.



Olimpiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi ve moralli.



Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında.



Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

OLYMPİAKOS - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.



Fenerbahçe Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.

