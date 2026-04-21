Fenerbahçe yarı final için sahada. Konyaspor maçı 11'leri belli oldu
21.04.2026 19:32
Son Güncelleme: 21.04.2026 20:04
Fenerbahçe son lig maçında Rizespor ile berabere kalmıştı
Ligdeki şampiyonluk yarışında 4 puan geriye düşen Fenerbahçe, derbi öncesinde kupada moral arıyor.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile çeyrek final maçına çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyek mücadele saat 20:30'da başlayacak. Turu geçen taraf final yolunda Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Sarı lacivertliler çeyrek finaldeki Konyaspor maçına 3 eksikle gitti.
Tedavileri süren Asensio ve Alvarez'in yanı sıra, ağrıları bulunan Nene Dorgeles de Konya kafilesinde yer almadı.