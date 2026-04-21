Fenerbahçe yarı final için sahada. Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

TEDESCO: AYRIM YAPMIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız."