Fenerbahçe yarı final için sahada. Konyaspor maçı 11'leri belli oldu

21.04.2026 19:32

Son Güncelleme: 21.04.2026 20:04

Fenerbahçe son lig maçında Rizespor ile berabere kalmıştı

Ligdeki şampiyonluk yarışında 4 puan geriye düşen Fenerbahçe, derbi öncesinde kupada moral arıyor.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile çeyrek final maçına çıkıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti belirleyek mücadele saat 20:30'da başlayacak. Turu geçen taraf final yolunda Beşiktaş - Alanyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 

Sarı lacivertliler çeyrek finaldeki Konyaspor maçına 3 eksikle gitti. 

 

Tedavileri süren Asensio ve Alvarez'in yanı sıra, ağrıları bulunan Nene Dorgeles de Konya kafilesinde yer almadı.

20:03
TEDESCO: AYRIM YAPMIYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maç önünde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim amacımız her oynadığımız maçı kazanmak, kupa ya da lig. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. İlk hedef, ikinci hedef olarak bir ayrım yapmıyoruz. Fenerbahçe'deyseniz her maçı kazanmak için oynarsınız."
19:30
İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka. Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, İsmail, Musaba, Kerem, Cherif.