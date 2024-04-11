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Fenerbahçe yarı final umudunu İstanbul'a taşıdı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finali ilk ayağında Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte yarı final umudunu İstanbul'a taşıdı.

Fenerbahçe yarı final umudunu İstanbul'a taşıdı

, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar 8. dakikada Fortounis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 32. dakikada ise Jovetic'in attığı golle fark 2'ye çıktı.

Olympiakos 56. dakikada Chiquinho'nun topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 3-0'a getirdi.

Fenerbahçe Dusan Tadic'in 68. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirirken, İrfan Can Kahveci'nin 74. dakikada kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.

Rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.

OOSTERWOLDE SEDYEYLE ÇIKTI

Mücadelenin 42. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde, 45. dakikada sahadan sedyeyle ayrılarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

TADIC 5 YIL SONRA EN YÜKSEK SAYISINA ULAŞTI

Bu sezon Avrupa kupalarındaki altıncı golünü Olympiakos filelerine gönderen Dusan Tadic, 2018/19'dan (Ajax formasıyla 9 gol) bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.

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