Fenerbahçe yarı final umudunu İstanbul'a taşıdı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finali ilk maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a 3-2 mağlup oldu.



Kırmızı-beyazlılar 8. dakikada Fortounis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 32. dakikada ise Jovetic'in attığı golle fark 2'ye çıktı.

Olympiakos 56. dakikada Chiquinho'nun topu ağlarla buluşturmasıyla skoru 3-0'a getirdi.

Fenerbahçe Dusan Tadic'in 68. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 1'e indirirken, İrfan Can Kahveci'nin 74. dakikada kaydettiği golle skoru 3-2 yaptı.



Rövanş mücadelesi 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.



OOSTERWOLDE SEDYEYLE ÇIKTI



Mücadelenin 42. dakikasında sakatlanan Jayden Oosterwolde, 45. dakikada sahadan sedyeyle ayrılarak yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.



TADIC 5 YIL SONRA EN YÜKSEK SAYISINA ULAŞTI



Bu sezon Avrupa kupalarındaki altıncı golünü Olympiakos filelerine gönderen Dusan Tadic, 2018/19'dan (Ajax formasıyla 9 gol) bu yana bu turnuvalarda en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunda beş gole ulaşan üçüncü Türk oyuncu oldu.