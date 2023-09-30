NTV.COM.TR’ye geri dön

Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de iki eksik
Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri | Filenin Efeleri ilk maçını kazandı

2024 Paris Olimpiyat Elemeleri | Filenin Efeleri ilk maçını kazandı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...