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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Peki Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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