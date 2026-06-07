Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
07.06.2026 10:02
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy verme işlemi başladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.
Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek.
Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın en az 20 bin olması bekleniyor.
Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil ediyor.
Kazanan aday seçim sonunda kürseye gelerek konuşma yapacak.
ADAYLARIN LİSTESİ
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Mehmet Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan