Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi başladı. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek.

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın en az 20 bin olması bekleniyor.



Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil ediyor.

Kazanan aday seçim sonunda kürseye gelerek konuşma yapacak.

ADAYLARIN LİSTESİ



AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU



Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif



HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU



Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Mehmet Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan