Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi sona erdi. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

07.06.2026 10:02

Son Güncelleme: 07.06.2026 17:30

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi sona erdi. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
NTV

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.

Batuhan Durmuş
Google'da NTV'yi tercih et

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy verme işlemi tamamlandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.

 

Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi. Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti.

 

KATILIM SAYISI

 

Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.

 

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.

 

“KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK”

NTV Spor Müdürü Emin Çağlar seçim hakkında, “Aziz Yıldırım, Ali Koç'la en son bir ay önce görüştüğünü söylemişti. Dün Ali Koç cephesinin Hakan Safi'ye destek olduğunu anladık. Koç ve Safi yan yana gelince renk belli oluyor. Ali beyin eski yönetiminden isimler paylaşım yaptı. Ali bey cephesi Safi'nin tarafında. Kararsızlar belirleyici olacak. Ben katılımın 25 bini geçeceğini düşünüyorum. Ama herkes seneye yapılacak seçimi düşünüyor.”  ifadelerini kullandı.

 

Kazanan aday seçim sonunda kürseye gelerek konuşma yapacak. 

 

ADAYLARIN LİSTESİ


AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif


HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Mehmet Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan

17:00
SANDIKLAR KAPANDI
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi.
Anadolu Ajansı
16:29
SAFİ DE OYUNU VERDİ
Hakan Safi de sandık başına giderek oy kullanma işlemini yaptı.
Anadolu Ajansı
15:24
AZİZ YILDIRIM OYUNU KULLANDI
Aziz Yıldırım, oyunu kızı Yaz Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım yoğunluktan dolayı üçüncü kez sandık başına geldiğinde oyunu atabildi.
14:25
AYKUT KOCAMAN OYUNU ATTI
Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında olan Aykut Kocaman da oyunu kullanan isimler arasında. Kocaman teknik direktörlük iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: "Bugün, bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok. Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirildim. Bundan son derece şikayetçiyim."
Anadolu Ajansı
14:20
SARAN SANDIKTA
Başkanlığının son gününde stadyuma gelen Sadettin Saran oy verme işlemini tamamladı.
Anadolu Ajansı
14:00
"KAZANAN FENERBAHÇE OLSUN"
Eski Futbol Federasyonu Başkanı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Ali Aydınlar, "Kazanan Fenerbahçe olsun. Ben her zaman Fenerbahçe'nin yanında olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
IHA
13:35
ALİ KOÇ SANDIK BAŞINDA
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, genel kurulda oyunu kullandı. Koç, "Bir kez daha haziranın sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Yıllardır bunu söylüyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
12:30
OĞUZ ÇETİN OYUNU KULLANDI
Aziz Yıldırım'ın futbolun başına geçireceği ve teknik direktör konusunda etkili olacak isim Oğuz Çetin oyunu kullandı.
Anadolu Ajansı
11:00
YILDIRIM DA ALANDA
Safi'den yaklaşık 10 dakika sonra Aziz Yıldırım, oy vermek ve seçimi takip etmek için kongre alanına giriş yaptı.
Anadolu Ajansı
10:50
İLK SAFİ GELDİ
Başkan adaylarından önce Safi oy kullanmak stadyuma geldi.
Anadolu Ajansı
10:00
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı. Saat 10.00 ile 17.00 arasında 45 sandıkta gerçekleştirilecek oy verme işleminde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.
NTV