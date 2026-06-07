Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi sona erdi. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?

AYKUT KOCAMAN OYUNU ATTI

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında olan Aykut Kocaman da oyunu kullanan isimler arasında. Kocaman teknik direktörlük iddiasıyla ilgili şöyle konuştu: "Bugün, bu konuya dair söyleyecek bir şeyim yok. Son 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmama rağmen, hiç kimseyle temasım olmamasına rağmen sanki bu ayrışmanın öznelerinden biri haline getirildim. Bundan son derece şikayetçiyim."