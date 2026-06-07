Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor, oy verme işlemi sona erdi. Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi?
07.06.2026 10:02
Son Güncelleme: 07.06.2026 17:30
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkanlık için yarıştığı kongrede oy verme işlemi tamamlandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.
Adaylar; Aziz Yıldırım ile Hakan Safi için saat 10'da başlayan oy kullanma işlemi 17'de sona erdi. Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil etti.
KATILIM SAYISI
Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 27 bin 138 üye oy kullandı.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Toplam kullanılan oy sayısı geçen seneyi geçecek gibi görünüyor. Katılım çok yüksek." dedi.
“KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK”
NTV Spor Müdürü Emin Çağlar seçim hakkında, “Aziz Yıldırım, Ali Koç'la en son bir ay önce görüştüğünü söylemişti. Dün Ali Koç cephesinin Hakan Safi'ye destek olduğunu anladık. Koç ve Safi yan yana gelince renk belli oluyor. Ali beyin eski yönetiminden isimler paylaşım yaptı. Ali bey cephesi Safi'nin tarafında. Kararsızlar belirleyici olacak. Ben katılımın 25 bini geçeceğini düşünüyorum. Ama herkes seneye yapılacak seçimi düşünüyor.” ifadelerini kullandı.
Kazanan aday seçim sonunda kürseye gelerek konuşma yapacak.
ADAYLARIN LİSTESİ
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU
Barış Göktürk
Mahmut Nedim Uslu
Nihat Özbağı
Mustafa Çağlar
Ahmet Önder Fırat
Cihan Kamer
Fatih Öztürk
Batuhan Özdemir
Tanju Kaya
Murat İman
Özgür Peker
Yusuf Buğra Tanık
Mehmet Aydın
Mehmet Selim Kosif
HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Mehmet Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan