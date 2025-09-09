Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü resmen açıkladı: Tedesco ile anlaşmaya varıldı!
Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası takımın başına geçecek isim belli oldu. Resmi açıklama da geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA kadro bildiriminin son gününde kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör belirsizliği son buldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.
TEDESCO İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe, Domenico Tedesco ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
GÖKHAN GÖNÜL TEKNİK EKİPTE
Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun ekibinde eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de yer alacağını duyurdu.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
"Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.
2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır.
Yeni teknik ekibimizin imza törenine ilişkin detaylar daha sonra paylaşılacaktır."
KAP'a yapılan bildiride şu ifadeler yer aldı:
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Domenico Tedesco ile 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayan iki yıllık sözleşme imzalanmıştır."
İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ
39 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının bugün 20.00-20.30 sularında İstanbul'da olmasının beklendiği öğrenildi.
DOMENICO TEDESCO'NUN KARİYERİ
Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu.
Yeniden Almanya’ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11’nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4’üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika Milli Takımı ile 2,75 gol ortalaması yakalayarak önemli performans elde etti.
