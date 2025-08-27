Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek: Benfica'nın galibiyet golü Kerem'den!

Fenerbahçe, Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. 0-0'ın rövanşı 1-0 ev sahibi takım üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. YIKAN GOL MİLLİ YILDIZDAN Maçın tek golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Talisca, 3 dakika içinde gördüğü kartlarla oyundan atıldı. Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi’nde yabancı bir takımda oynarken bir Türk ekibine gol atan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.

KEREM'İN GOLÜ

Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle temsilcimiz karşısında öne geçti. pic.twitter.com/jFmnCYV3C3 — TRT Spor (@trtspor) August 27, 2025

İLK MAÇA GÖRE RÖVANŞTA 2 DEĞİŞİKLİK Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.



Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.



İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR 1' Maç başladı. 3' Benfica, gole yaklaştı. Livakovic, yakın mesafeden gole izin vermedi. 11' Pavlidis'in golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ancak VAR'a giden pozisyon sonrası gol ofsayt gerçekçesiyle iptal edildi. 17' Sakatlık yaşayan Semedo'nun yerine Çağlar oyunda. 25' Benfica'da Bareiro'nun golü faul gerekçesiyle iptal edildi. 36' Ev sahibi ekip Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. 45+6' İlk yarı sona erdi. İKİNCİ DEVRE 46' Fenerbahçe'de Amrabat'ın yerine İsmail oyunda. 64' Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, itirazdan dolayı sarı kart gördü. 65' Fenerbahçe'de Brown ve Mert Müldür’ün yerine Duran ve Oğuz oyunda. 72' En-Nesyri’nin kafa vuruşunda top direkten döndü. 76' Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, yerini Schjelderup'a bıraktı.

79' Talisca, sarı kart gördü. 82' Talisca 3 dakikada 2 kart gördü. İkinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. 90+5 Maç sona erdi.

LİVAKOVİC BU SEZON İLK KEZ



Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.



Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.



Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

İLK 11'LER



Benfica: Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Richard Ríos, Barrenechea, Barreiro;,Aursnes, Pavlidis, Kerem



Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

MAÇ ÖNCESİNDE KARTAL UÇURULDU



Benfica-Fenerbahçe maçı öncesinde Portekiz ekibinin sembolü kartal, stadyumda uçuruldu.



Kulübün maskotu Aguia Vitoria adındaki kartal, eğiticisinin kendisini serbest bırakmasıyla tribünlerin üzerinden uçarak sahaya indi.



Benfica taraftarları, kartalın uçuşuna alkışlarla eşlik etti.