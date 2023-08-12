Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'de Fred açıklaması: Rakipler işi bozmaya çalıştı

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Fred, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız futbolcunun transferi sırasında yaşananları anlattı.



Baki, "Neredeyse 24 saat uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de Fenerbahçe camiası ve yönetimi ortaya bir niyet koymak istedi. Bu rekleksi göstermek önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler böyle isimlerdir. Biz kimseyle bir çalım savaşına girmek için bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız." dedi.



"RAKİPLER İŞİ BOZMAYA ÇALIŞTI"



Baki sözlerini şöyle sürdürdü: "Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz 'Biz bir aydır ilgilenmiyoruz' deseler de bizler şahidiz bizzat kendi gözlerimizle. Dün kulüp bazında 4-5 kere aradılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan ulaşıp aklını çelmeye çalışarak işi bozmaya çalıştılar. Ancak Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."

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