Fenerbahçe yönetimi olağanüstü toplanıyor. Tedesco ile devam edilecek mi?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Süper Lig 'deki 3-0’lık Galatasaray yenilgisi sonrası harekete geçti.

Yönetim, olağanüstü toplantı yapacak birçok karar alacak. Sarı lacivertliler bugün saat 14.00’te toplanacak ve gidişatı değerlendirecek.

Toplantıda bazı futbolculara yaptırım ve Tedesco'nun geleceğine yönelik birçok karar çıkabilir.



"BAZI KARARLAR ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.



Torunoğulları yaptığı açıklamada, “’Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun. Biz de yönetim olarak bazı kararlar alacağız. Bu kararları alırken de en kısa zamanda bir yönetim kurulu toplantımız olacak. Bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Tekrar söylüyorum; ‘Sakın ha’ sezonu herkese hayırlı olsun.” ifadelerini kullanmıştı.