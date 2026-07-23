Fenerbahçe yönetiminde 7 istifa, Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı

Fenerbahçe 'de istifalar aynı anda geldi. Sarı lacivertlilerde 7 isim istifa etti.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir’in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle istifalarının kabulüne karar verilmiştir.

Boşalan üyelikler için 23.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."