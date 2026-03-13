Fenerbahçe yönetiminden yeni karar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının açılış maçında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından Fenerbahçe yönetimi, Fatih Karagümrük maçının ardından tam kadro acil durum toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklama yapılmadı.

Yönetim son olarak yarın 16.00'da bir kez daha bir araya gelecek. Ardındın açıklama yapılması bekleniyor.

4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Geçtiğimiz hafta sahasında Samsunspor’u mağlup ederek 2 hafta sonra galibiyete ulaşan sarı-lacivertliler, son 4 maçında puan kaybı yaşadı.

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından bugün de Karagümrük’e yenilmesiyle bu süreçte 7 puan kaybetti.