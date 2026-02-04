Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de vedası beklenen isimlerden olan Youssef En-Nesyri ile ilgili açıklama geldi.

Fenerbahçe, Faslı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu detaylarda yer aldı.