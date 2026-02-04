Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesini feshetti
04.02.2026 00:22
Son Güncelleme: 04.02.2026 00:24
Anadolu Ajansı
İHA
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe'de vedası beklenen isimlerden olan Youssef En-Nesyri ile ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe, Faslı golcünün sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Oyuncunun Suudi Arabistan'a transfer olduğu detaylarda yer aldı.
Resmi Kurum
Kış transferinde şu ana kadar Guendouzi, Musaba ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve Cenk Tosun'a veda etmişti.