Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman oynanacak?

Süper Lig'e verilecek milli arada Fenerbahçe evinde Zenit'i ağırlayacak. Süper Lig'de milli aranın ardından oynadığı ilk maçta Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. Bir sonraki milli arada ise Fenerbahçe iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyor. Peki, Fenerbahçe-Zenit hazırlık maçı ne zaman?



FENERBAHÇE-ZENİT MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, liglere verilecek milli arada 15 Kasım Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile özel maçta karşılaşacak.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmanın saat 20.00'de başlayacağı duyuruldu.



Maçın bilet satışları ve yayınlanacağı mecra ile ilgili resmi bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı belirtildi.



UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Galler'i ağırlayacak, 19 Kasım'daki 6. maçta ise deplasmanda Karadağ'la karşılaşacak.